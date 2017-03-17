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02:33 (мск), источник: Известия.Ру

Новак: Россия никогда не будет газифицирована на 100 процентов

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Поверьте, 100% не будет никогда, потому что в отдельных регионах у нас не будет газотранспортной инфраструктуры, поэтому что это неэффективно просто экономически», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Главная причина этого заключается в огромных расстояниях и отсутствии газотранспортной сети в некоторых регионах. В этом случае там выгоднее использовать сжиженный газ или уголь.

Но при этом, газификация России продолжается, и в прошлом году она достигла 67,2%.

Комментарии
1
Свин .
оно и так ясно - гораздо более эффективно и экономически выгодно строить и покупать за бугром замки для нуворишей и высоких чинов, яхты и прочие бентли фальконы мазерати, выводить деньги через офшоры и мусолить фекалии вроде дома-2. И так далее. Конечно, однозначно - далее пи-пи-пи-пи...
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