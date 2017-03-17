Новак: Россия никогда не будет газифицирована на 100 процентов

«Поверьте, 100% не будет никогда, потому что в отдельных регионах у нас не будет газотранспортной инфраструктуры, поэтому что это неэффективно просто экономически», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Главная причина этого заключается в огромных расстояниях и отсутствии газотранспортной сети в некоторых регионах. В этом случае там выгоднее использовать сжиженный газ или уголь.

Но при этом, газификация России продолжается, и в прошлом году она достигла 67,2%.