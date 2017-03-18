Права на «дальневосточный гектар» оформили более 17 тыс. россиян

«Это действительно сложный проект. Представьте, у него более 10 тыс. пользователей только полномочных органов, и, прибавьте к этому неограниченное количество посетителей. Не каждая система выдержит такой поток информации. Если говорить о цифрах, то с момента запуска первого этапа закона только на сайт “дальневосточного гектара” зашло более 3 млн пользователей, которые в совокупности просмотрели почти 10 млн страниц», — приводятся на сайте Минвостокразвития России сообщение заместителя руководителя Росреестра Андрея Приданкина.

По словам представителя Росреестра, важно было обеспечить простоту использования этого сервиса, и одновременно предоставить гарантии законности каждого заявления. В связи с этим было принято решение использовать механизмы идентификации и аутентификации, которые предлагает инфраструктура электронного правительства.

«Публичная кадастровая карта Росреестра на сегодня самый полный по содержанию информационный ресурс. Он покрывает территорию не только Дальнего Востока, но и всей Российской Федерации. Но в связи с тем, что не на всей территории гражданам могут быть предоставлены участки, есть земли закрепленные за министерством обороны или Роснедрами, нам пришлось проделать большую работу по внесению изменений в наши картографические материалы. За минувший год мы отработали 165 информационных пакетов от региональных органов власти. И эта работа еще продолжается», — заявил господин Приданкин.