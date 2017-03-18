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08:19 (мск), источник: Sputnik.by

Спустя неделю топливо в Беларуси снова подорожало

Концерн «Белнефтехим» ровно через неделю увеличил стоимость литра топлива — бензин и дизель в субботу снова подорожали ровно на одну копейку.

Источник: Reuters

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Концерн «Белнефтехим» ровно через неделю увеличил стоимость литра топлива — бензин и дизель в субботу снова подорожали ровно на одну копейку.

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С сегодняшнего дня литр бензина АИ92 стоит 1 рубль 13 копеек, АИ95 — 1 рубль 21 копейка, АИ98 — 1, 32 рубля, дизельное топливо — 1, 25 рубля, дизтопливо «Арктика» — 1,40 рубля.

До этого автомобильное топливо дорожало неделю назад, впервые с января 2015 года — цена увеличилась также ровно на одну копейку.

Накануне концерн «Белнефтехим» объяснил, повышение цен на топливо в Беларуси жизненно необходимо для нефтеперерабатывающих заводов республики. При этом в концерне отметили, что резкого удорожания не будет — цены будут расти поэтапно.

Кроме того в «Белнефтехиме» добавили, что Россия с 2015 года использует в нефтяном бизнесе налоговый маневр, согласно которой цена на российскую нефть для Беларуси постепенно приближается к мировой — чуть более чем за два года стоимость российского барреля для белорусских НПЗ выросла более чем на 75%.

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