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08:15 (мск), источник: Kazinform

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод остановится на ремонт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С 20 марта Шымкентский нефтеперерабатывающий завод остановится на плановый ремонт. На период простоя запасен необходимый объем топлива, сообщает otyrar.kz.

Источник: Kazinform

В службе по связям с общественностью компании сообщили, что досрочный плановый ремонт связан с модернизацией производства и продлится до 1 мая.

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График проведения планово-предупредительных ремонтных работ уже согласован с Министерством энергетики РК. За время ремонта планируется подключить новые технологические линии и установки к существующим системам.

На заводе будут перерабатывать до 6 миллионов тонн нефти и выпускать топливо по стандартам ЕВРО-4 и ЕВРО-5.

Отметим, в прошлом году на ШНПЗ переработали около четырех с половиной миллионов тонн.

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