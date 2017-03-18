Шымкентский нефтеперерабатывающий завод остановится на ремонт
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С 20 марта Шымкентский нефтеперерабатывающий завод остановится на плановый ремонт. На период простоя запасен необходимый объем топлива, сообщает otyrar.kz.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С 20 марта Шымкентский нефтеперерабатывающий завод остановится на плановый ремонт. На период простоя запасен необходимый объем топлива, сообщает otyrar.kz.
В службе по связям с общественностью компании сообщили, что досрочный плановый ремонт связан с модернизацией производства и продлится до 1 мая.
График проведения
На заводе будут перерабатывать до 6 миллионов тонн нефти и выпускать топливо по стандартам ЕВРО-4 и ЕВРО-5.
Отметим, в прошлом году на ШНПЗ переработали около четырех с половиной миллионов тонн.