Шымкентский нефтеперерабатывающий завод остановится на ремонт

В службе по связям с общественностью компании сообщили, что досрочный плановый ремонт связан с модернизацией производства и продлится до 1 мая.

Средства с телефона можно обналичивать в отделениях Казпочты

График проведения планово-предупредительных ремонтных работ уже согласован с Министерством энергетики РК. За время ремонта планируется подключить новые технологические линии и установки к существующим системам.

На заводе будут перерабатывать до 6 миллионов тонн нефти и выпускать топливо по стандартам ЕВРО-4 и ЕВРО-5.

Отметим, в прошлом году на ШНПЗ переработали около четырех с половиной миллионов тонн.