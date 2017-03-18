Экс-глава Минфина США назвал выход из соглашения о ТТП грубой ошибкой

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о ТТП.

«Выход США из соглашения о ТТП — это грубая ошибка, а участие Китая в переговорах о ТТП благоприятно для всех сторон соглашения», — приводит деловое издание Caixin слова Полсона, сказанные им на Китайском форуме по вопросам развития, который проходит в Пекине. По мнению бывшего главы Минфина США, в настоящий момент форма международной торговли меняется, каждая сторона может получить выгоду от этого, но основным должно быть то, чтобы торговля стала более сбалансированной.

«Вступление Китая в ТТП означало бы повышение стандартов торговли, устранение нетарифных барьеров, стимулирование конкуренции. Вступление КНР в ТТП также могло бы стимулировать ход переговоров между Пекином и Вашингтоном по соглашению о двусторонних инвестициях», — добавил Генри Полсон.

В рамках Транстихоокеанского партнерства планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Китай не участник соглашения, и многие эксперты отмечали, что ТТП направлен против Пекина. После выхода США китайские эксперты заговорили о том, что Китай должен занять это освободившееся место.

С 2008 года Китай и США ведут переговоры о достижении соглашения о двусторонних инвестициях (Bilateral Investment Treaty, BIT). Это соглашение призвано установить взаимные правила инвестиционной деятельности в каждой из стран. Это соглашение может обеспечить американским компаниям более открытый доступ на китайский рынок и равные с китайскими компаниями права.