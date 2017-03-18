Заявления о банкротстве Татфондбанка и Интехбанка поданы в суд
Пока что они не приняты к производству.
Пока что они не приняты к производству.
В Арбитражный суд Татарстана поданы заявления о признании банкротами Татфондбанка и его партнера — Интехбанка, сообщили накануне в
Заявления поступили 15 марта, пока они не приняты к производству. Других подробностей, в том числе данных об истцах, сотрудник
С 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем
3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков, в частности второго по величине банка республики — Татфондбанка. По оценке ЦБ, дыра в нем достигла 97 млрд руб.