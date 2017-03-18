Как ситуация на Донбассе повлияет на курс гривны

С четверга полностью прекращено торговое сообщение с неконтролируемыми территориями Донбасса. Через линию соприкосновения будут транспортироваться только гуманитарные грузы, в частности, продукты питания и медикаменты. Блокада продлится до момента освобождения украинских предприятий в ОРДЛО.

Власть признает, что блокада чревата экономическими потерями, но это был вынужденный шаг — Украина и так уже не контролирует крупнейшие предприятия региона. Министр финансов Александр Данилюк оценил негативное влияние транспортной блокады в 1,3−2% ВВП.

Разрыв производственных цепочек с компаниями на неконтролируемой территории будет ощутим уже в ближайшие месяцы.

«Фактические потери более-менее реально будут подсчитаны через один — полтора месяца, если до этого момента не будет снята блокада. Вероятно, мы получим падение экономики во II квартале, в первую очередь в добывающей и перерабатывающей промышленностях», — говорит старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

В Нацбанке уверены, что остановка торговли с ОРДЛО приведет к потере экспорта.

«Этот фактор будет влиять на валютный курс, экономическую активность и инфляцию. НБУ придется корректировать и ключевую процентную ставку. Наш прогноз по инфляции — 9,1% в 2017 году — делался без учета блокады. Поэтому мы будем вынуждены проводить более жесткую монетарную политику в сравнении с тем сценарием, который представляли раньше», — заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Потери наступили.

Еще в начале марта глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила об угрозе замедления роста ВВП до 1,5% к концу года.

«На состояние текущего счета будет давить возможное сокращение экспорта металлургической продукции и увеличение импорта энергетического угля. Сальдо текущего счета может ухудшиться на $2 млрд. Это негативно повлияет на динамику межбанка», — говорила она.

По ее словам, на неподконтрольной территории находится насколько металлургических предприятий, а их взнос в валютный рынок не больше 3% от продажи валюты металлургами.

«Но цепочка переработки существует, поэтому мы (потери. — Ред.) спрогнозировали еще на этапе начала блокады», — объясняла глава НБУ.

Экспертные оценки потерь также не превышают $2 млрд.

«Я допускаю, что если история с блокадой будет продлена на 3−4 месяца, мы можем потерять в выручке $1−2 млрд. Это плохо, но на фоне того, что за 2016 год объем торгов на межбанке составил примерно $62 млрд, это не катастрофа», — считает член исполнительного комитета Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Он говорит, что решение о блокаде неконтролируемых территорий назрело давно, но его оттягивали из-за сезонного фактора — ждали конца отопительного сезона, когда сокращается потребность в угле.

Большая часть недополученной экспортной выручки придется на металлургов. В апреле они сократят производство на 15−20%, но потери несут с февраля.

«Группа ИСД оценила потери экспорта с 13 февраля по 6 марта в $55,7 млн. Таким образом, годовые потери экспорта могут составить $750 млн только у ИСД. “Метинвест” не публиковал данные о возможных потерях, но можно предположить, что они также будут значительными, особенно по Енакиевскому метзаводу. Только ГМК может недополучить за год $1,5 млрд валютной выручки», — подсчитал господин Шевчишин.

Руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий более оптимистичен в своих прогнозах. По его мнению, валютная выручка официально уменьшится на $1 млрд за год. Часть потерь экспорта металлургической продукции будет компенсирована ростом экспорта руды.