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13:26 (мск), источник: Tengrinews

Доступ к сайту Нацбанка РК будет прерываться в течение недели

Будет кратковременное и длительное прерывание доступа в связи с проведением технических работ.

Источник: Tengrinews

В период с 19 по 24 марта доступ к сайту Нацбанка РК будет прерываться в связи с техническими работами, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщается на портале финансового регулятора.

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«ВНИМАНИЕ!!! В период с 13.00 19 марта до 08.00 24 марта 2017 года по Астанинскому времени к сайту Национального Банка РК nationalbank.kz будет кратковременное и длительное прерывание доступа в связи с проведением технических работ», — говорится на портале финансового регулятора.

На портале размещена информация о деятельности финансового регулятора, официальные публикации, новости финансового рынка, сообщения о денежно-кредитной политике, финансовой стабильности, валютном регулировании, платежных системах и общая статистика. Также на сайте размещены отчеты о состоянии банков второго уровня.

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