Доступ к сайту Нацбанка РК будет прерываться в течение недели

В период с 19 по 24 марта доступ к сайту Нацбанка РК будет прерываться в связи с техническими работами, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщается на портале финансового регулятора.

«ВНИМАНИЕ!!! В период с 13.00 19 марта до 08.00 24 марта 2017 года по Астанинскому времени к сайту Национального Банка РК nationalbank.kz будет кратковременное и длительное прерывание доступа в связи с проведением технических работ», — говорится на портале финансового регулятора.