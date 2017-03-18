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13:30 (мск), источник: Kapital.kz

Перед длительными праздниками курс тенге немного снизился

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 18 марта 2017 года составил 315,76 тенге.

Источник: Kapital.kz

Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 315,15 тенге за доллар США, максимальный — 316,04 тенге, курс закрытия — 315,9 тенге. Объем торгов по доллару США составил 26 млн 600 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 75.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 315,55 тенге.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 18 марта на 15:30 составляет 319 тенге, в Алматы — 318 тенге.

19 марта, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 315,76 тенге за 1 доллар США.

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