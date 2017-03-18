Перед длительными праздниками курс тенге немного снизился

Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 315,15 тенге за доллар США, максимальный — 316,04 тенге, курс закрытия — 315,9 тенге. Объем торгов по доллару США составил 26 млн 600 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 75.