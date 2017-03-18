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14:54 (мск), источник: УНИАН

«Энергоатом» изучает возможность замены действующих энергоблоков АЭС на малые модульные реакторы в будущем

«Энергоатом» прорабатывает вариант использования малых реакторов компании Holtec, которая планирует уже в 2022—2024 годах получить первые промышленные образцы такого оборудования, а также сертификат на право распространения этой технологии в третьи страны.

Источник: УНИАН

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» изучает возможность замены действующих энергоблоков АЭС мощностью по 440 или 1000 МВт, после вывода их из эксплуатации в будущем, на малые модульные реакторы мощностью по 150 или 300 МВт.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор подразделения компании «Научно-технический центр» Николай Власенко.

«Мы сейчас начали изучать тему малых модульных реакторов и в том году вступили в клуб пользователей этих реакторов. Это совершенно новые технологии», — сказал он, добавив, что малые реакторы рассматриваются «Энергоатомом» в качестве возможной замены атомных реакторов мощность 440 или 1000 МВт, которые на сегодняшний день эксплуатируются компанией и которые придется выводить из эксплуатации в будущем.

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«В 2031 году мы должны будем полностью остановить первый энергоблок Ривненской АЭС, в 2032 году — второй, а потом первый блок и второй блоки на Южно-Украинской станции… Это уже без продления», — отметил Власенко.

По его словам, «Энергоатом» прорабатывает вариант использования малых реакторов компании Holtec, которая планирует уже в 2022—2024 годах получить первые промышленные образцы такого оборудования, а также сертификат на право распространения этой технологии в третьи страны.

«Эти реакторы работают до 100 лет, поэтому, как будущее замещение выведенных из эксплуатации блоков, мы планируем применять эту технологию», — сказал Власенко.

Также он сообщил о высоком уровне маневренности данных реакторов, который необходим для балансирования объединенной энергосистемы.

«Эти реакторы работают в режиме маневрирования 100/20/100 МВт. Разгрузка идет 40% в час», — сказал Власенко.

Он добавил, что на сегодняшний день для балансирования мощности у компании есть два блока Ривненской АЭС, где можно отключать и включать 4 турбины, а также проводятся испытания в пределах режимов маневрирования 100/75/100 МВт на втором блоке Хмельницкой АЭС.

«Цикл строительства малых модульных реакторов — 5 лет. Мощность — от 30 до 300 МВт… У Holtec реакторы по 150 МВт. Эти реакторы можно устанавливать на территории уже действующих АЭС», — отметил представитель «Энергоатома».

Как сообщал УНИАН, 18 февраля 2017 года атомная генерация произвела рекордное количество электроэнергии за последние 13 лет — 302,9 млн кВт-ч. По словам министра энергетики Игоря Насалика, вклад атомной генерации в общий баланс производства электроэнергии в марте 2017 года составит 59%.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» — крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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