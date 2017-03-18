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14:31 (мск), источник: Ежедневник.by

Польше не нужна электроэнергия с БелАЭС

Польша не будет покупать электроэнергию с Белорусской АЭС. Об этом заявил журналистам уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимски.

Источник: Ежедневник.by

«Не будем покупать электроэнергию в Островце. Точка. Компания PSE (Польские электросети) приступит к разборке линии электропередачи Белосток- Россь», — приводит его слова TUT.BY cо ссылкой на издание BiznesAlert.pl.

Одна из причин — «десинхронизация энергетических систем» стран Балтии, Беларуси и России.

Наимски также сказал, что Польша поддерживает протест Литвы в отношении строительства БелАЭС.

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«Если электростанция будет построена, то она должна соответствовать всем стандартам безопасности и охраны окружающей среды», — подчеркнул он.

Осенью 2016 года премьер-министр Андрей Кобяков предлагал Польше сотрудничество в вопросах поставок электроэнергии с будущей АЭС.

«Польская сторона могла бы воспользоваться этой электроэнергией или транзитировать ее дальше, в Европейский союз, — сказал руководитель белорусского правительства.

«Во всяком случае, эта тема активно в свое время изучалась, и я думаю, она имеет перспективу».

Напомним, Литва, выступающая противником строительства БелАЭС, призвала соседние государства не покупать электроэнергию в Островце. Литовский министр энергетики Рокас Масюлис обратился к министрам Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии с предложением обсудить вопрос покупки электроэнергии у третьих стран, которые строят небезопасные АЭС.

В феврале этого года замминистра энергетики Беларуси Вадим Закревский заявил, что в Евросоюзе «есть политическая составляющая, блокировка пока присутствует».

«Они, конечно, боятся, что хлынет туда дешевая российская электроэнергия», — сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Чиновник считает, что технические возможности экспорта электроэнергии в Польшу есть в островном режиме, «но, по-хорошему, надо делать вставку постоянного тока и определять какой-то объем, но он должен быть экономически обоснованный, то есть та сторона должна понимать, что надо заключать какой-то долгосрочный контракт, чтобы мы могли вставку окупить».

«Но у нас задача построить вставку постоянного тока на территории Польши, не на нашей, чтобы у нас осуществлялся экспорт электроэнергии в Европу», — сказал Закревский.

ЛЭП «Россь — Белосток» напряжением 220 кВ была построена в 1962 году и работала до 1994 года. В 2000—2005 году ее задействовало для транзита российское РАО «ЕЭС России». В середине 2000-х годов «Белэнерго» вело переговоры с PSE о поставке электроэнергии с Березовской ГРЭС «Белэнерго». Тогда же Беларусь официально направляла в Еврокомиссию предложение по созданию электроэнергетического транспортного кольца с ЕС, но по разным причинам ему не был дан ход.

Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020.

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