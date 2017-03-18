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18:50 (мск), источник: Informburo.kz

Билеты на ЭКСПО-2017 начали продавать в крупнейших городах России

В России стартовали продажи билетов на международную выставку в Астане.

За три месяца до начала ЭКСПО-2017 в России открылись кассы официального билетного оператора, сообщает департамент по связям с общественностью Международной специализированной выставки. Теперь россияне могут не только заказать билеты через официальный сайт выставки, но и купить их в кассах крупнейших городов своей страны. Билеты уже можно приобрести в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Сочи. Россия примет активное участие в выставке, они будет соорганизатором более 100 мероприятий. Экспозиция соседней страны будет одной из самых больших на ЭКСПО-2017. Главной темой деловой программы станет «Глобальный энергетический баланс».

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Всего участие в международной выставке подтвердили 115 стран, 18 международных организаций и ряд транснациональных компаний, в том числе российская государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Сообщается, что на ЭКСПО-2017 уже продано более 640 тысяч билетов.

Выставка пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. В целом ожидается более двух миллионов посетителей и порядка пяти миллионов посещений, из них 85% — это казахстанцы и 15% зарубежных гостей. В Казахстане билетные кассы ЕXPO-2017 откроют во всех областных центрах. Открытие билетных касс в регионах Казахстана продлится с 8 до 25 марта. Центрами продаж билетов станут крупные торговые дома.

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