Жители ветхих домов Астаны не желают переселяться в новостройки

«Жилье в принципе неплохое, но оно находится на окраине города. Мы, как коренные жители, хорошо знаем этот район, потому что туда очень долгое время сливалась канализация. В летнее время там нет дорог, там нет детских садов. Очень труднодоступное место», — говорит житель Астаны Борис Решетников.

В непростой ситуации оказались жители восьми стареньких многоэтажек на Кенесары — Янушкевича. Дома в этом районе планируют снести, а 45 семей переселить в новостройки жилого комплекса «Жагалау» на левом берегу. Но будущих новоселов эта перспектива не радует.

Помимо этого жильцов не устраивают варианты обмена, предложенные акиматом. За 3-комнатную квартиру, по их словам, предлагают только 2 комнаты. Хотя по сумме квадратов жилье практически равнозначно. Всех беспокоит вопрос именно полезной площади. Ведь во многих семьях растут разнополые дети, а кто-то живет с пожилыми родителями.

«У нас единственное у многих жилье. Другого нет. Акимат такие вещи предлагает, что вы продадите там и купите здесь. Там мы за что продадим, на болоте, в помойке этой? И наша земля здесь, по 60 лет живем. Давно уже выкупили эту землю здесь. Пусть это тоже учитывают», — заявила жительница Валентина Мирошниченко.

Два года назад этим семьям предлагали заселиться в жилой комплекс на улице Кобланды батыра, который расположен рядом с железной дорогой. Они отказались. На этот раз вариантов нет.

«Мы же не сопротивляемся, мы не против самого сноса, но мы же хотим для своих родных и детей жить нормально. Нас в этих домах устраивает все. Оно ветхое, но оно замечательное и теплое. У нас дружный район. Мы все друг друга знаем. А там я не знаю, как мы будем жить. Просто существовать», —говорит жительница Астаны Алена Кодак.