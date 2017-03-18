Возле украинской полярной станции обнаружили нефть и газ

Возле украинской полярной станции «Академик Вернадский», расположенной на острове Галиндез, было разведано три месторождения нефти и четыре месторождения газа. Об этом сообщает ТСН.

«И это же такой богатейший материк. Не побоюсь сказать, что богатство Украины будет прирастать за счет Антарктиды», — рассказал директор Национального антарктического центра МОН украины Валерий Литвинов.

По его словам, одних только нефти и газа на шестом материке не меньше, чем на Аравийском полуострове. Сейчас в Антарктиде действует запрет на добычу полезных ископаемых, однако уже несколько стран заявили о своих территориальных претензиях на материк.