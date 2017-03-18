Возле украинской полярной станции обнаружили нефть и газ
Возле украинской полярной станции нашли крупные нефтегазовые месторождения.
Возле украинской полярной станции нашли крупные нефтегазовые месторождения.
Возле украинской полярной станции «Академик Вернадский», расположенной на острове Галиндез, было разведано три месторождения нефти и четыре месторождения газа. Об этом сообщает ТСН.
«И это же такой богатейший материк. Не побоюсь сказать, что богатство Украины будет прирастать за счет Антарктиды», — рассказал директор Национального антарктического центра МОН украины Валерий Литвинов.
По его словам, одних только нефти и газа на шестом материке не меньше, чем на Аравийском полуострове. Сейчас в Антарктиде действует запрет на добычу полезных ископаемых, однако уже несколько стран заявили о своих территориальных претензиях на материк.