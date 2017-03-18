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21:05 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Возле украинской полярной станции обнаружили нефть и газ

Возле украинской полярной станции нашли крупные нефтегазовые месторождения.

Источник: Telegraf.com.ua

Возле украинской полярной станции «Академик Вернадский», расположенной на острове Галиндез, было разведано три месторождения нефти и четыре месторождения газа. Об этом сообщает ТСН.

«И это же такой богатейший материк. Не побоюсь сказать, что богатство Украины будет прирастать за счет Антарктиды», — рассказал директор Национального антарктического центра МОН украины Валерий Литвинов.

По его словам, одних только нефти и газа на шестом материке не меньше, чем на Аравийском полуострове. Сейчас в Антарктиде действует запрет на добычу полезных ископаемых, однако уже несколько стран заявили о своих территориальных претензиях на материк.

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