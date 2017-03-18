Нацкомиссия хочет повысить цену на электроэнергию
Глава комисcии объяснил повышение цены необходимостью импорта энергетического угля за рубежом.
Глава комисcии объяснил повышение цены необходимостью импорта энергетического угля за рубежом.
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, планирует с 1 апреля 2017 года увеличить оптовую рыночную цену на электроэнергию на 1% вместо ранее утвержденного снижения на 5,8%. Об этом говорится в материалах комиссии к заседанию 23 марта.
Согласно материалам, цену на
«Несомненным на сегодня является дефицит угля (как и природного газа) и необходимость его приобретения за границей по цене до $100/тонна», — написал он.
В проекте решения комиссии отмечается, что прогнозный баланс электроэнергии на 2017 год, утвержденный 3 марта, предусматривает потребление ТЭС и ТЭЦ страны 26 млн 541,6 тыс. тонн угля. В том числе его импорт в текущем году ожидается в объеме 5,6 млн тонн,
Отметим, оптовая рыночная цена на электроэнергию влияет на установление тарифов для промышленных потребителей.
Как сообщалось, в Украине с 1 марта поднялись тарифы на электроэнергию до 1,68 грн.