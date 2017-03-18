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21:47 (мск), источник: 112.ua

Нацкомиссия хочет повысить цену на электроэнергию

Глава комисcии объяснил повышение цены необходимостью импорта энергетического угля за рубежом.

Источник: 112.ua

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, планирует с 1 апреля 2017 года увеличить оптовую рыночную цену на электроэнергию на 1% вместо ранее утвержденного снижения на 5,8%. Об этом говорится в материалах комиссии к заседанию 23 марта.

Согласно материалам, цену на II-IV кварталы планируется утвердить в размере 1354,98 грн/МВт-ч (без НДС). Как пояснил глава комиссии Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook, повышение цены связано с необходимостью обеспечения стабильной работы энергосистемы страны, что потребует импорта энергетического угля за рубежом.

«Несомненным на сегодня является дефицит угля (как и природного газа) и необходимость его приобретения за границей по цене до $100/тонна», — написал он.

В проекте решения комиссии отмечается, что прогнозный баланс электроэнергии на 2017 год, утвержденный 3 марта, предусматривает потребление ТЭС и ТЭЦ страны 26 млн 541,6 тыс. тонн угля. В том числе его импорт в текущем году ожидается в объеме 5,6 млн тонн, и т. ч. во II-IV кварталах — 5,302 млн тонн.

Отметим, оптовая рыночная цена на электроэнергию влияет на установление тарифов для промышленных потребителей.

Как сообщалось, в Украине с 1 марта поднялись тарифы на электроэнергию до 1,68 грн.

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