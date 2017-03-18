Нацкомиссия хочет повысить цену на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, планирует с 1 апреля 2017 года увеличить оптовую рыночную цену на электроэнергию на 1% вместо ранее утвержденного снижения на 5,8%. Об этом говорится в материалах комиссии к заседанию 23 марта.

Согласно материалам, цену на II-IV кварталы планируется утвердить в размере 1354,98 грн/МВт-ч (без НДС). Как пояснил глава комиссии Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook, повышение цены связано с необходимостью обеспечения стабильной работы энергосистемы страны, что потребует импорта энергетического угля за рубежом.

«Несомненным на сегодня является дефицит угля (как и природного газа) и необходимость его приобретения за границей по цене до $100/тонна», — написал он.