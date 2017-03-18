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22:07 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Росстат: промпроизводство в феврале снизилось на 2,7%

Росстат опубликовал отчет, в котором говорится что промышленное производство в России в феврале 2017 года снизилось на 2,7% по сравнению с февралем 2016 года.

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«Индекс промышленного производства в январе-феврале 2017 года по сравнению с январем-февралем 2016 года составил 99,7%, в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года — 97,3%, по сравнению с январем 2017 года — 99,4%», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Ъ» сообщал, что переход Росстата на новые классификаторы видов экономической деятельности и продукции вместе с очередными досчетами заметно улучшили картину промпроизводства в 2015—2016 годах.

Данные за этот период свидетельствуют, что спада выпуска в этот период практически не было. А в январе 2017 года его увеличение продолжилось как в годовом выражении, так и с учетом сезонности.

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