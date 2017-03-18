Росстат: промпроизводство в феврале снизилось на 2,7%
Росстат опубликовал отчет, в котором говорится что промышленное производство в России в феврале 2017 года снизилось на 2,7% по сравнению с февралем 2016 года.
Росстат опубликовал отчет, в котором говорится что промышленное производство в России в феврале 2017 года снизилось на 2,7% по сравнению с февралем 2016 года.
«Индекс промышленного производства в
Ранее «Ъ» сообщал, что переход Росстата на новые классификаторы видов экономической деятельности и продукции вместе с очередными досчетами заметно улучшили картину промпроизводства в 2015—2016 годах.
Данные за этот период свидетельствуют, что спада выпуска в этот период практически не было. А в январе 2017 года его увеличение продолжилось как в годовом выражении, так и с учетом сезонности.