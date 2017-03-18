Росстат: промпроизводство в феврале снизилось на 2,7%

«Индекс промышленного производства в январе-феврале 2017 года по сравнению с январем-февралем 2016 года составил 99,7%, в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года — 97,3%, по сравнению с январем 2017 года — 99,4%», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Ъ» сообщал, что переход Росстата на новые классификаторы видов экономической деятельности и продукции вместе с очередными досчетами заметно улучшили картину промпроизводства в 2015—2016 годах.

Данные за этот период свидетельствуют, что спада выпуска в этот период практически не было. А в январе 2017 года его увеличение продолжилось как в годовом выражении, так и с учетом сезонности.