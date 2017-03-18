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22:12 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Омелян: В Украину могут зайти еще два лоукоста

В Украину могут зайти еще два европейских лоукоста, имеющих высокую экономическую привлекательность.

Источник: Telegraf.com.ua

Министерством инфраструктуры Украины проводятся переговоры с двумя низкобюджетными авиакомпаниями на предмет начала их работы в Украине. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире Громадського радіо.

«2016 год стал годом роста авиаперевозок в Украине, а 2017 — лоукостеров в Украине. Мы видим, что Rynair уже вышел. Мы ведем сейчас еще переговоры с двумя лоукостерами из Европы. Мы надеемся, что в этом году будут успешно завершены переговоры по созданию еще одной национальной авиакомпании, которые обеспечат свободную конкуренцию. А свободная конкуренция — это безусловное получение качественных сервисов по невысокой цене», — сказал министр, не озвучив названий авиакомпаний. При этом, в развитии авиаперевозок министерство выступает за развитие аэропортов, имеющих высокую экономическую привлекательность, — Одессы, Харькова, Херсона, Винницы, Черновцов. Омелян также сообщил, что, заходящий на украинский рынок Ryanair сам предложил анонсированные направления полетов. «Они самостоятельно предложили маршруты, которые мы сразу согласовали», — сказал министр.

Как сообщалось, Ryanair будет совершать рейсы из Киева и Львова. В частности, из Киева самолеты авиакомпании будут летать в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен. Рейсы из Львова будут выполняться в Эйндховен, Лондон, Берлин, Вроцлав, Меммингем, Краков и Будапешт.

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