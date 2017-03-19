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12:31 (мск), источник: Бизнес-Калининград

Бизнес-омбудсмен: «Это беспрецедентное давление на бизнес в Калининградской области»

ИА Прибыль RU. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Георгий Дыханов прокомментировал итоги работы в 2016 году.

Региональный бизнес-омбудсмен обозначил 5 основных проблем бизнеса области. Он отметил систематические невыплаты по исполненным государственным и муниципальным контрактам, давление правоохранительных и контрольно-надзорных органов органов на бизнес, рост фискальной нагрузки через дополнительные налоги и сборы, проблемы янтарной отрасли, а именно низкий вклад в ВРП, и целый ряд таможенных барьеров, делающих неконкурентной и экономически нецелесообразной производственную, выставочную и экспортную деятельность во многих отраслях экономики. Далее Георгий Дыханов заявил о 3-х летнем приросте количества субъектов предпринимательской деятельности (СПД).

«На конец 2016 года в регионе насчитывалось 78,3 тыс. коммерческих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Положительное влияние на увеличение количества предпринимателей оказало введение налоговых и надзорных каникул, особое внимание к проблемам предпринимательства на федеральном уровне, улучшение делового климата региона», — заяви Георгий Дыханов.

Однако, несмотря на данную тенденцию, количество предпринимателей в регионе все равно остается в рамках среднероссийской планки — 12 предпринимателей на 1000 населения, а вклад малого бизнеса в ВРП области порядка 20%. Данный показатель, по словам бизнес-омбудсмена, далек от целей руководства страны обеспечить вклад бизнеса в ВВП до уровня развитых стран, то есть не менее 40%. Одновременно с этим отмечается замедление темпов прироста СПД.

Бизнес-омбудсмен сообщил о снижении количества плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении предпринимателей, однако, по данным прокуратуры Калининградской области, количество внеплановых проверок составило 8954 за 2016 год. По его мнению, высокий показатель внеплановых проверок может быть связан с желанием недобросовестных сотрудников госорганов оказать давление на предпринимателей, часто с корыстной целью. Также бизнес-омбудсмен привел статистику возбужденных уголовных дел в отношении предпринимателей. За 2016 год было возбуждено 255 уголовных дел (из них 170 были объединены в 5), при этом в суд передано 32, а судебный приговор был вынесен только по 4.

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«Это беспрецедентное давление на бизнес в нашем регионе. Необоснованное возбуждение уголовных дел, как правило, приводит к закрытию предприятий», — подчеркнул он.

За 2016 год к региональному уполномоченному поступило 305 обращений, что на 11% больше, чем в 2015 году. Из них 6 обращений поступило через аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Особо сложных письменных жалоб, то есть требующих проведения целого комплекса правозащитных мер, в 2016 году поступило 92, за некоторыми из которых стоят или более 1000 предпринимателей, из них более 65% решено в пользу предпринимателей. Также 3 жалобы, в связи с необходимостью решения проблемы на федеральном уровне, были переданы на рассмотрение уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Согласно антирейтингу поступивших жалоб, чаще всего права предпринимателей нарушаются со стороны органов муниципальной власти, органов МВД РФ и региональных органов исполнительной власти.

Среди результатов рассмотрения письменных жалоб можно выделить сокращение задолженностей по государственным и муниципальным контрактам за год на 100 млн рублей, предотвращение 3-х рейдерских захватов, при этом оборот одного из предприятий составляет более 100 млн рублей в год, восстановление прав около 1200 предпринимателей Центрального рынка Калининграда.

На конец 2016 года в Калининградской области с целью защиты прав и законных интересов предпринимателей, а также обеспечения оперативной помощи бизнесменам были открыты 14 общественных приёмных Уполномоченного в муниципальных образованиях, включая город Калининград.

В рамках задачи по содействию улучшению делового и инвестиционного климата Калининградской области уполномоченный проводит регулярные заседания Общественного совета с участием 11 бизнес-объединений региона, работает в 20 экспертных и консультативных органах, в рамках соглашения о взаимодействии сотрудничает с 12 органами государственной и региональной власти.

За 2016 г. аппаратом бизнес-омбудсмена подготовлены и направлены заключения по 16-ти проектам нормативных правовых актов, в том числе и о гуманизации уголовного законодательства в отношении предпринимателей, что позволило улучшить качество федерального и регионального законодательства, учесть интересы предпринимателей и оказать положительное влияние на экономическую ситуацию в регионе.

По итогам доклада региональный Уполномоченный по защите прав предпринимателей направит в Правительство Калининградской области пакет предложений по улучшению делового и инвестиционного климата области для разработки поручений губернатора Калининградской области министерствам и ведомствам.

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