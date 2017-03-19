Бизнес-омбудсмен: «Это беспрецедентное давление на бизнес в Калининградской области»

Региональный бизнес-омбудсмен обозначил 5 основных проблем бизнеса области. Он отметил систематические невыплаты по исполненным государственным и муниципальным контрактам, давление правоохранительных и контрольно-надзорных органов органов на бизнес, рост фискальной нагрузки через дополнительные налоги и сборы, проблемы янтарной отрасли, а именно низкий вклад в ВРП, и целый ряд таможенных барьеров, делающих неконкурентной и экономически нецелесообразной производственную, выставочную и экспортную деятельность во многих отраслях экономики. Далее Георгий Дыханов заявил о 3-х летнем приросте количества субъектов предпринимательской деятельности (СПД).

«На конец 2016 года в регионе насчитывалось 78,3 тыс. коммерческих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Положительное влияние на увеличение количества предпринимателей оказало введение налоговых и надзорных каникул, особое внимание к проблемам предпринимательства на федеральном уровне, улучшение делового климата региона», — заяви Георгий Дыханов.

Однако, несмотря на данную тенденцию, количество предпринимателей в регионе все равно остается в рамках среднероссийской планки — 12 предпринимателей на 1000 населения, а вклад малого бизнеса в ВРП области порядка 20%. Данный показатель, по словам бизнес-омбудсмена, далек от целей руководства страны обеспечить вклад бизнеса в ВВП до уровня развитых стран, то есть не менее 40%. Одновременно с этим отмечается замедление темпов прироста СПД.