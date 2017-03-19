Бизнес-омбудсмен: «Это беспрецедентное давление на бизнес в Калининградской области»
ИА Прибыль RU. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Георгий Дыханов прокомментировал итоги работы в 2016 году.
ИА Прибыль RU. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Георгий Дыханов прокомментировал итоги работы в 2016 году.
Региональный
«На конец 2016 года в регионе насчитывалось 78,3 тыс. коммерческих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Положительное влияние на увеличение количества предпринимателей оказало введение налоговых и надзорных каникул, особое внимание к проблемам предпринимательства на федеральном уровне, улучшение делового климата региона», — заяви Георгий Дыханов.
Однако, несмотря на данную тенденцию, количество предпринимателей в регионе все равно остается в рамках среднероссийской планки — 12 предпринимателей на 1000 населения, а вклад малого бизнеса в ВРП области порядка 20%. Данный показатель, по словам
«Это беспрецедентное давление на бизнес в нашем регионе. Необоснованное возбуждение уголовных дел, как правило, приводит к закрытию предприятий», — подчеркнул он.
За 2016 год к региональному уполномоченному поступило 305 обращений, что на 11% больше, чем в 2015 году. Из них 6 обращений поступило через аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.
Особо сложных письменных жалоб, то есть требующих проведения целого комплекса правозащитных мер, в 2016 году поступило 92, за некоторыми из которых стоят или более 1000 предпринимателей, из них более 65% решено в пользу предпринимателей. Также 3 жалобы, в связи с необходимостью решения проблемы на федеральном уровне, были переданы на рассмотрение уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Согласно антирейтингу поступивших жалоб, чаще всего права предпринимателей нарушаются со стороны органов муниципальной власти, органов МВД РФ и региональных органов исполнительной власти.
Среди результатов рассмотрения письменных жалоб можно выделить сокращение задолженностей по государственным и муниципальным контрактам за год на 100 млн рублей, предотвращение 3-х рейдерских захватов, при этом оборот одного из предприятий составляет более 100 млн рублей в год, восстановление прав около 1200 предпринимателей Центрального рынка Калининграда.
На конец 2016 года в Калининградской области с целью защиты прав и законных интересов предпринимателей, а также обеспечения оперативной помощи бизнесменам были открыты 14 общественных приёмных Уполномоченного в муниципальных образованиях, включая город Калининград.
В рамках задачи по содействию улучшению делового и инвестиционного климата Калининградской области уполномоченный проводит регулярные заседания Общественного совета с участием 11
За 2016 г. аппаратом
По итогам доклада региональный Уполномоченный по защите прав предпринимателей направит в Правительство Калининградской области пакет предложений по улучшению делового и инвестиционного климата области для разработки поручений губернатора Калининградской области министерствам и ведомствам.