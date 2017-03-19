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12:25 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Вениамин Кондратьев и Борис Титов оценили деловой климат Краснодарского края

Краснодар, 19 марта, KrasnodarMedia. Губернатор Кубани встретился с уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, который отметил, что Краснодарский край является одним из лучших регионов России по деловому климату.

В предпринимательском секторе здесь занято более полумиллиона человек. Они создают около четверти валового регионального продукта (ВРП). На встрече также были затронуты вопросы возвратности займов предпринимателями, что формирует их ответственность за взятые средства и свой бизнес. Стороны обсудили задачу вовлечения в бизнес-процесс молодежи и повышение юридической грамотности представителей малого и среднего предпринимательства, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

В ходе встречи Вениамин Кондратьев отметил, что развитие малого и среднего бизнеса — это важный индикатор экономики края.

— Около четверти ВРП приходится на предприятия малого и среднего бизнеса. По итогам прошлого года регион показал рост ВРП на 1%, при том, что в целом по стране ВВП снизился на 0,6%. Важно, что этот показатель достигнут не за счет увеличения налогов, а за счет роста реальной работы предприятий — увеличения их количества и прибыли, — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Борис Титов, в свою очередь, отметил, что экономика региона развивается тогда, когда развивается предпринимательство.

— Краснодарский край в десятке лучших субъектов страны по деловому климату, на втором месте по вводу жилья, успешно развивается сельское хозяйство, промышленность. Администрация края и власть на местах создают условия, чтобы бизнес чувствовал себя уверенно, — заявил бизнес-омбудсмен.

По словам главы региона, во многом это результат целенаправленной работы. Так, изменилась система господдержки предпринимателей.

— Мы ушли от невозвратных форм субсидирования и перешли на возвратные займы посредством Фонда Микрофинансирования. Это стимулирует предпринимателей к тому, чтобы нести ответственность за деньги, которые они берут, и повышает ответственность к своему бизнесу, — подчеркнул губернатор, уточнив, что в 2016 году в два раза выросло количество микрозаймов и поручительств, выданных предпринимателям.

Также глава региона отметил, что приоритетной задачей является привлечения в бизнес молодежи. Для этого в крае создаются бизнес-инкубаторы на базе крупнейших вузов и центров молодежного инновационного творчества в муниципалитетах.

— Молодежь чувствует рынок, понимает способы и механизмы заработка. Бизнес-инкубаторы для них — это хорошая стартовая площадка, позволяющая двигаться дальше, в большой бизнес, — уверен Вениамин Кондратьев.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы повышения юридической грамотности предпринимателей, подчеркнув, что бизнесмены должны уметь защищать свои права, в том числе, взаимодействуя с контролирующими органами.

— Мы ищем инвесторов в стране, за рубежом, но ведь им может быть и обычный бизнесмен. Мы не должны потерять внутреннего инвестора в лице предпринимателя. Для нас принципиально важно, чтобы предприниматель чувствовал себя комфортно, работая в крае. Наша задача создать для этого условия. И речь не только о налоговых преференциях, но и о защите прав предпринимателей. Если каждый из них будет чувствовать себя защищенным, то будет результат — рост и бизнеса, и экономики в целом, — заявил губернатор, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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