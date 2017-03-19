На правобережье Красноярска снесут бараки ради новой многоэтажки

Бараки на ул. Кутузова в Красноярске будут снесены ради многоэтажного строительства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Предпринимателям предлагается отдать под застройку участок на ул. Кутузова в районе домов № 103 и № 105. На их месте появится многоквартирный дом на 17 этажей. Строительство здания и переселение жильцов из бараков обойдется инвестору в 70 млн рублей. Проведение аукциона намечено на апрель.

По данным мэрии, уже заключено 10 договоров о застройке территорий с ветхими домами. Под расселение попадают 48 домов, где проживает 531 семья. Мэрия берет на себя обязательство переселить 194 семьи.

Добавим, сейчас жители переезжают из старых домов по ул. Технической и ул. Ключевской. В этом году под снос попадут 68 бараков по всему городу. Все затраты на расселение оцениваются в 1,5 млрд рублей.