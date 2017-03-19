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07:09 (мск), источник: Zakon.kz

В Астане в 2018 году снесут здание ЦУМа

В следующем году планируется снос здания ЦУМа в Астане, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом сообщил аким Астаны Асет Исекешев в посте на Facebook.

«Кстати, в этом году начнётся проект, предусматривающий строительство нового здания с современным торговым комплексом на месте ЦУМа. Снос здания ЦУМа будет в следующем году», — пишет градоначальник.

Также аким прокомментировал ситуацию, на которую пожаловалась жительница Астаны, когда сотрудники торгового центра запретили покупателям выходить из здания после факта кражи.

«Согласен, это неприемлемо. Проведём воспитательную беседу с администрацией ЦУМа о недопустимости применения таких методов. Мы должны все вместе бороться за культуру обслуживания во всех городских заведениях, ресторанах, отелях, аэропорту, вокзале, сотрудников государственных служб (врачей, водителей автобуса, полиции, акимата). По каждому факту будем принимать меры, и постепенно двигаться, чтобы Астана стала самым добрым, комфортным, позитивным, гостеприимным городом в регионе. И мы станем такими. Спасибо, Юлианна за неравнодушие и сигнал», — сообщил Асет Исекешев.

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