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09:08 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Самый северный мост через Енисей построят за счет средств «Платона»

Стоимость проекта оценивается в 8 млрд рублей.

Самый северный мост через Енисей в 300 км от Красноярска планируется построить за счет средств, собранных от системы «Платон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Красноярского края Сергея Еремина.

«Возможен вариант строительства моста только на условиях государственно-частного партнерства. Сейчас государство прорабатывает концепцию по поддержке таких проектов. Источником федерального финансирования могут стать средства, собранные с «Платона», — сказал министр.

Сейчас Красноярский край изучает вопрос финансирования вместе с Росавтодором. Не исключено, что для строительства будет привлечен частный инвестор.

«Стоимость строительства — порядка 8 млрд рублей, объем частных инвестиций может составить от 15%. Сейчас мы ведем поиск потенциального концессионера. Скорее всего, это будет кто-то из золотодобывающих компаний, но им тоже необходимо провести подсчеты, как у них изменится себестоимость, учитывая, что мост не будет принадлежать им», — подчеркнул Еремин.

Ранее сообщалось, что проект моста уже разработан. Помимо строительства переправы, в него входят реконструкция трасс «Енисейск — Высокогорский» и «Епишино — Северо-Енисейский», а также создание дорог в обход поселка Высокогорский (Енисейский район). Все работы планируется выполнить за три года.

Высокогорский мост станет самой северной переправой через Енисей в Красноярском крае. Южнее него расположены четыре автомобильных моста в Красноярске и два — возле пригородов. Еще одна переправа связывает Минусинск и Абакан.

«Платон» — государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, который наносят большегрузы с массой более 12 тонн. На территории России система работает с ноября 2015 года.

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