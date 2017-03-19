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08:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии насчитывается 24 тысячи «официальных» безработных

УФА, 19 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В республике насчитывается сейчас 24,3 тысячи официально зарегистрированных безработных и 34 тысячи заявленных работодателями вакантных мест.

Уровень регистрируемой безработицы равен 1,2 процента, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Башкортостана.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», общая численность безработных по методологии Международной организации труда превышает в Башкортостане 115 тысяч человек. Год назад в республике насчитывалось более 122 тысяч безработных.

Таковы результаты последнего обследования рабочей силы в среднем за ноябрь 2016-го — январь 2017 года, проведенного Федеральной службой государственной статистики.

Уровень общей безработицы в регионе равен 5,7 процента от численности экономически активного населения республики.

Численность занятого населения Башкортостана превышает на данный момент 1,892 млн человек.

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