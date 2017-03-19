В Башкирии насчитывается 24 тысячи «официальных» безработных

Уровень регистрируемой безработицы равен 1,2 процента, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Башкортостана.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», общая численность безработных по методологии Международной организации труда превышает в Башкортостане 115 тысяч человек. Год назад в республике насчитывалось более 122 тысяч безработных.

Таковы результаты последнего обследования рабочей силы в среднем за ноябрь 2016-го — январь 2017 года, проведенного Федеральной службой государственной статистики.

Уровень общей безработицы в регионе равен 5,7 процента от численности экономически активного населения республики.

Численность занятого населения Башкортостана превышает на данный момент 1,892 млн человек.