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14:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Башстат: цены на бензин в Башкирии за год выросли на 5−7%

Больше всего подорожал бензин марки АИ-92.

Башстат исследовал годовую статистику изменения цен на автомобильное топливо в республике. За период с марта 2016 года по нынешний день цены на бензин и дизель выросли в среднем на 6%.

Самая популярная марка топлива, АИ-92, стала дороже на целых 7,8%. Теперь за литр ходового топлива автолюбителям придется отдать в среднем 35,68 рублей.

Более дорогой АИ-95 подорожал приблизительно на 5%. Литр «девяносто пятого» нынче стоит 38,75 рублей.

А вот дизель подорожал на 6,5%. Литр популярного среди дальнобойщиков топлива стоит 38,28 рублей.

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