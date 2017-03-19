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10:10 (мск), источник: ТАСС

Источник: Совет директоров МВФ отложил обсуждение программы Украины

Дата нового рассмотрения еще не определена.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 19 марта. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) отложил обсуждение антикризисной программы Украины, которое было запланировано на ближайший понедельник. Как стало известно ТАСС из осведомленных источников в Фонде, дата нового рассмотрения еще не определена.

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«Уведомление об отсрочке обсуждения было разослано в субботу утром», — сообщил собеседник.

По его словам, это очень необычно, если не беспрецедентно, поскольку к заседанию, по сути, все было уже подготовлено

По итогам обсуждения ожидалось завершение третьего обзора программы и предоставление Киеву очередного кредитного транша в размере $1 млрд.

Решение отложить дискуссию в последний момент могло быть принято только с согласия высшего руководства Фонда, сообщил собеседник. Между тем в субботу директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и ее первый заместитель Дэвид Липтон находились не в Вашингтоне, а в немецком Баден-Бадене на совещании финансистов «Большой двадцатки».

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В уведомлении о переносе обсуждения говорится, что «короткая отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы». Что конкретно имеется в виду, в документе не уточнялось. Однако известно, что 15 марта состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором президент страны Петр Порошенко предложил принять решения, по сути, удовлетворяющие требованиям радикалов о полной транспортной блокаде Донбасса и санкциях в отношении банков с российским капиталом.

На следующий день министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что, по оценкам его ведомства, потери от блокады Донбасса могут достичь 2% ВВП.

В марте 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю кредитную программу для Украины на $17 млрд, которая предусматривала ежеквартальный пересмотр программы и предоставление восьми траншей.

Украина получила пока три из них: на $5 млрд, $1,7 млрд и $1 млрд. Последний кредит был предоставлен в сентябре 2016 года

Национальный банк Украины рассчитывает в этом году на шесть траншей от МВФ и Европейского союза общим объемом $6 млрд.

Комментарии
10
СЕРГЕЙ АНТОШКИН
если я не ошибаюсь то как раз наоборот ...они решили увеличить транш а россиянская медиарадость по этому поводу мелковата и преждевременно ...хотя это очень по-нашему радоваться что у соседа легла корова и как бы подыхает а когда она не подохла а неожиданно отелилась сделать стеклянно-голубые глаза и плотно сжать губы....
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Валерий Малютин
транш, украине необходим, и как можно больший, подростает новая поросль, нацистских политиков, которым, перед рывком, необходимо подкормится
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СЕРГЕЙ АНТОШКИН
Трампу рулить осталось год-полтора товарисч без тормозов ...
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