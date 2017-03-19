Источник: Совет директоров МВФ отложил обсуждение программы Украины
Дата нового рассмотрения еще не определена.
Дата нового рассмотрения еще не определена.
ВАШИНГТОН, 19 марта. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) отложил обсуждение антикризисной программы Украины, которое было запланировано на ближайший понедельник. Как стало известно ТАСС из осведомленных источников в Фонде, дата нового рассмотрения еще не определена.
«Уведомление об отсрочке обсуждения было разослано в субботу утром», — сообщил собеседник.
По итогам обсуждения ожидалось завершение третьего обзора программы и предоставление Киеву очередного кредитного транша в размере $1 млрд.
Решение отложить дискуссию в последний момент могло быть принято только с согласия высшего руководства Фонда, сообщил собеседник. Между тем в субботу
В уведомлении о переносе обсуждения говорится, что «короткая отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы». Что конкретно имеется в виду, в документе не уточнялось. Однако известно, что 15 марта состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором президент страны Петр Порошенко предложил принять решения, по сути, удовлетворяющие требованиям радикалов о полной транспортной блокаде Донбасса и санкциях в отношении банков с российским капиталом.
На следующий день министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что, по оценкам его ведомства, потери от блокады Донбасса могут достичь 2% ВВП.
В марте 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю кредитную программу для Украины на $17 млрд, которая предусматривала ежеквартальный пересмотр программы и предоставление восьми траншей.
Национальный банк Украины рассчитывает в этом году на шесть траншей от МВФ и Европейского союза общим объемом $6 млрд.