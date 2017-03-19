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10:16 (мск), источник: Kazinform

На Байконуре испытают на герметичность пилотируемый корабль «Союз МС-04»

БАЙКОНУР. КАИНФОРМ — На космодроме Байконур готовятся к очередному запуску по программе Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Напомним, первый пуск 2017 года по программе МКС состоялся 22 февраля, когда с Байконура стартовал транспортный корабль «Прогресс МС-05», доставивший на орбиту необходимые грузы.

Теперь к запуску готовится транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-04» с экипажем очередной длительной экспедиции на МКС. Старт запланирован на 20 апреля 2017 года с космодрома Байконур.

По информации пресс-службы российской космической корпорации (РКК) «Энергия», специалисты РКК «Энергия» и космического центра (КЦ) «Южный» готовят транспортный пилотируемый корабль (ТПК) новой модификации «Союз МС-04» к испытаниям на герметичность в вакуумной камере на космодроме Байконур.

Цикл испытаний космической техники в вакуумной камере с использованием гелиево-воздушной среды в проверяемых объемах на сегодняшний день остается наиболее объективным методом контроля герметичности в наземных условиях, обеспечивая проверку заданных жестких требований герметичности, отмечает пресс-служба.

Уникальный вакуумный комплекс 17Т523М объемом 1515 кубических метров был создан на базе вакуумной камеры 17Т523, которая предназначалась для испытаний на герметичность крупногабаритных отсеков и пневмогидросистем орбитальных кораблей «Буран».

Благодаря новой конфигурации, комплекс мог использоваться для испытаний крупногабаритной космической техники. В вакуумной камере 17Т523М были проведены успешные испытания целого ряда изделий, в том числе космические корабли «Союз», «Прогресс», основной модуль российского сегмента МКС «Звезда», модули «Пирс» и «Поиск», спутники связи «Ямал» и другие.

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