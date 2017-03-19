На Байконуре испытают на герметичность пилотируемый корабль «Союз МС-04»
БАЙКОНУР. КАИНФОРМ — На космодроме Байконур готовятся к очередному запуску по программе Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».
БАЙКОНУР. КАИНФОРМ — На космодроме Байконур готовятся к очередному запуску по программе Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».
Напомним, первый пуск 2017 года по программе МКС состоялся 22 февраля, когда с Байконура стартовал транспортный корабль «Прогресс МС-05», доставивший на орбиту необходимые грузы.
Теперь к запуску готовится транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-04» с экипажем очередной длительной экспедиции на МКС. Старт запланирован на 20 апреля 2017 года с космодрома Байконур.
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Цикл испытаний космической техники в вакуумной камере с использованием
Уникальный вакуумный комплекс 17Т523М объемом 1515 кубических метров был создан на базе вакуумной камеры 17Т523, которая предназначалась для испытаний на герметичность крупногабаритных отсеков и пневмогидросистем орбитальных кораблей «Буран».
Благодаря новой конфигурации, комплекс мог использоваться для испытаний крупногабаритной космической техники. В вакуумной камере 17Т523М были проведены успешные испытания целого ряда изделий, в том числе космические корабли «Союз», «Прогресс», основной модуль российского сегмента МКС «Звезда», модули «Пирс» и «Поиск», спутники связи «Ямал» и другие.