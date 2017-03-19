Белорусские военные получили модернизированный самолет Ил-76

Визуально судно почти не изменилось — это все тот же гигант с 50-метровым размахом крыла, но бортовое оборудование усовершенствовано. Система будет оповещать экипаж о низкой высоте и приближающихся самолетах. Кроме того, Ил-76 получил спутниковый навигационный комплекс, сопряженный с автопилотом.

«Мы получили практически новый самолет после капитального ремонта. С большим потенциалом и высокой надежностью», — сказал в эфире командир 50-й смешанной авиационной базы полковник Андрей Лукьянович.