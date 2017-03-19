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11:49 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские военные получили модернизированный самолет Ил-76

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные получили модернизированный самолет Ил-76. Такую информацию озвучили 18 марта в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Визуально судно почти не изменилось — это все тот же гигант с 50-метровым размахом крыла, но бортовое оборудование усовершенствовано. Система будет оповещать экипаж о низкой высоте и приближающихся самолетах. Кроме того, Ил-76 получил спутниковый навигационный комплекс, сопряженный с автопилотом.

«Мы получили практически новый самолет после капитального ремонта. С большим потенциалом и высокой надежностью», — сказал в эфире командир 50-й смешанной авиационной базы полковник Андрей Лукьянович.

Ил-76 модернизировали в Рязани. Благодаря изменениям военно-транспортного судна, белорусские военные могут значительно расширить географию полетов.

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