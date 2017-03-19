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12:13 (мск), источник: Sputnik.md

Чего ожидать от экономики Молдовы до 2020 года: мнение эксперта

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Правительство всегда чересчур оптимистично оценивало темпы развития национальной экономики, что вынуждало власти к концу года пересматривать макроэкономические показатели.

Источник: Sputnik.md

Так прокомментировал исследователь Национального института экономических исследований Академии наук Молдовы Анатолий Рожко новый сценарий развития страны до 2020 года, составленный Министерством экономики.

Ранее Минэкономики пересмотрело прогноз развития национальной экономики в сторону роста. По словам экспертов министерства, национальная экономика в этом году покажет рост в 4,5%, вместо запланированных ранее 3%. Причем этот рост должен продолжаться вплоть до 2020 года на 3,5−4,5 процента в год. Также по прогнозам ведомства, с 2017 по 2020 годы колебания курса лея будут находиться в пределах 20.0 — 22,4 леев за доллар США, инфляция к 2020 году должна снизится до 5%, экспорт в указанный период будет увеличиваться на 7,5%, а ежегодный рост промышленного производства и сельхозпродукции составит 5,5% и 3,6% соответственно.

Комментируя эти макроэкономические показатели Министерства экономики, Анатолий Рожко обратил внимание на то, что все предыдущие прогнозы правительства изначально звучали так же бравурно, однако, оптимизма хватало до конца года, когда их приходилось пересматривать в сторону снижения.

«Эти прогнозы всегда меняются. Бывают, что в начале года нам представляют оптимистичный вариант, а к концу года менее. Посмотрите прогнозы на 2016, 2015, 2014 годы — они так и не оправдались. И это не только у нас, это мировая практика. Власти хотят, чтобы была показана ситуация лучше, чем она есть на самом деле», — отметил собеседник.

По мнению экономиста, рост основных макроэкономических показателей на несколько процентов никак не отразится на жизни простых людей, поскольку они этот рост не почувствуют.

«Покажите мне человека, который бы вложил средства, основываясь на оптимистических прогнозах Минэкономики. Прогнозы — это хорошо, но не надо их возвеличивать. Конечно, надо знать, как будет развиваться страна. Но если ВВП страны повысится на 1%, от этого мы не станем менее бедными», — добавил Анатолий Рожко.

В то же время, эксперт считает, что не стоит и омрачать ситуацию, поскольку в экономике страны наметилась положительная тенденция, которая будет сохраняться в последующие годы.

«Вам большинство экспертов скажут, что такая тенденция будет иметь место, если не произойдет какая-то чрезвычайная ситуация: сильная засуха, например. ВВП будет расти и в 2017, и в 2018, и в 2019 годах. Но вот какими темпами — это уже второй вопрос», — подчеркнул собеседник.

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