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10:58 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Украине начнут работать два лоукостера из Европы

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В Украине в этом году появится еще одна национальная авиакомпания и две низкобюджетные авиакомпании из Европы, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире «Громадського».

Источник: "РИА Новости" Украина

«2016 год стал годом роста авиаперевозок в Украине, а 2017 — лоукостеров в Украине. Мы видим, что Rynair уже вышел. Мы ведем сейчас еще переговоры с двумя лоукостерами из Европы. Мы надеемся, что в этом году будут успешно завершены переговоры по созданию еще одной национальной авиакомпании, которые обеспечат свободную конкуренцию. А свободная конкуренция — это безусловное получение качественных сервисов по невысокой цене», — сказал министр.

Министерство также выступил за развитие аэропортов с высокой экономической привлекательность в Одессе, Харькове, Херсоне, Виннице и Черновцах.

По его словам, заходящий на украинский рынок Ryanair сам предложил анонсированные направления полетов. «Они самостоятельно предложили маршруты, которые мы сразу согласовали», — сказал министр.

Как сообщалось ранее, компания Bravo Airways с 7 февраля прекратила экономичные авиарейсы Одесса-Киев-Одесса.

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