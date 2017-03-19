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14:27 (мск), источник: Newtimes.kz

Казахстанцы стали реже отправлять деньги за рубеж

Жители Казахстана стали реже отправлять деньги за рубеж. Количество транзакций по денежным переводам из РК в 2016 году уменьшилось на 3,1%, однако суммы переводов выросли, сообщают аналитики ranking.kz.

Источник: Newtimes.kz

Суммы денежных переводов казахстанцев за границу растут. В 2016 году объем переводов из Казахстана за рубеж составил 382,2 млрд тенге, что на 14,1% больше суммы за 2015 год.

Однако, интенсивность процесса замедлилась. Увеличивая среднюю сумму, количество транзакций за прошлый год уменьшилось на 3,1%, до 2,14 млн.

Средняя сумма за перевод в 2016 году составила 178,9 тыс. тг против 151,9 тыс. тг в 2015 году, прирост на 17,8%.

Тройка лидеров 2016 года по переводам за рубеж среди систем денежных переводов третий год подряд остается без изменений.

Лидер сегмента — система «Золотая корона», влияние ее на рынке денежных переводов за год увеличилось. Система обеспечивает более 39% всего объема транзакций из РК за рубеж. За год объем переводов вырос на 42 млрд тг, или на 39,0%.

На втором месте Western Union, с помощью данной системы за рубеж было переведено 78,3 млрд тенге в 2016 году, на 13,5% больше чем в 2015 году.

Замыкает топ-3 Contact, с помощью которой казахстанцы и нерезиденты РК перевели извне в 2016 году на 31,3% меньше, чем в 2015 году, объем переводов в 2016 году составил 44,9 млрд тенге.

Текущий год начался с роста как интенсивности, так и роста сумм переводов за рубеж. В январе 2017 года за границу из РК было отправлено 24,1 млрд тенге, что на 19,2% больше, чем за январь 2016 года.

Всего за первый месяц года было произведено 147,4 тыс. таких транзакций. Это на 27% больше уровня годом ранее.

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