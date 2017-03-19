КНДР провела испытание высокомощного ракетного двигателя

Испытания прошли на полигоне Сохэ в провинции Пхенан-Пукто. По словам лидера КНДР Ким Чен Ына, который присутствовал при этом, ракетный двигатель высокой тяги знаменует собой рождение новой ракетной индустрии КНДР.

Создание указанного двигателя будет способствовать закладке научной и технологической базы. Благодаря разработке у КНДР будет возможность запускать спутники мирового класса.

Аналогичные испытания в последний раз в КНДР были проведены в сентябре 2016 года. Тогда испытывался двигатель, предназначенный для запуска геостационарного спутника.