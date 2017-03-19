В коммунах Балатина и Кухнешты в ближайшие два года построят водопровод
Более 10 тысяч жителей коммун Балатина и Кухнешты Глодянского района потребляют воду, не соответствующую санитарным нормам.
Более 10 тысяч жителей коммун Балатина и Кухнешты Глодянского района потребляют воду, не соответствующую санитарным нормам.
Здесь нет водопровода, а летом, когда колодцы высыхают, люди вынуждены привозить воду в цистернах. Вскоре в этих сёлах построят водопровод, который обеспечит местных жителей водой из реки Прут.
«Тяжело, очень тяжело у нас с водой. Летом, когда нет дождя, колодцы высыхают».
Жители села Балатина говорят, что в последние годы в селе не хватает воды. Чаще всего это случается летом, когда засуха.
«В низине может и есть, но здесь, в холмистой местности, проблема с водой. В жару колодцы пересыхают, есть всего несколько, где остается вода. Очень трудно».
По словам местных жителей, у колодезной воды — неприятный запах и вкус. «Вода в колодцах грязная, плохо пахнет».
Местные власти говорят, что в Балатине — 32 колодца, и только в одном вода отвечает санитарным нормам.
«Пока холодно, вода есть, но летом колодцы в половине села высыхают. В прошлом году пришлось возить воду цистернами», — заявил мэр коммуны Балатина, Глодень Дмитрий Яцук.
Местные власти обещают вскоре начать строительство водопровода. Это предусмотрено в региональном проекте, который предусматривает обеспечение водой 10-ти сел Глодянского района.
«Думаем в
«Будет водонапорная станция. Протяжённость водопровода составит почти девять с половиной километров», — отметил секретарь Министерства регионального развития Дорин Андрос.
Общая стоимость проекта — более 41 миллиона леев. Полтора миллиона выделил Глодянский райсовет. Проект внедрят в течение двух лет.