В коммунах Балатина и Кухнешты в ближайшие два года построят водопровод

Здесь нет водопровода, а летом, когда колодцы высыхают, люди вынуждены привозить воду в цистернах. Вскоре в этих сёлах построят водопровод, который обеспечит местных жителей водой из реки Прут.

«Тяжело, очень тяжело у нас с водой. Летом, когда нет дождя, колодцы высыхают».

Жители села Балатина говорят, что в последние годы в селе не хватает воды. Чаще всего это случается летом, когда засуха.

«В низине может и есть, но здесь, в холмистой местности, проблема с водой. В жару колодцы пересыхают, есть всего несколько, где остается вода. Очень трудно».

По словам местных жителей, у колодезной воды — неприятный запах и вкус. «Вода в колодцах грязная, плохо пахнет».

Местные власти говорят, что в Балатине — 32 колодца, и только в одном вода отвечает санитарным нормам.

«Пока холодно, вода есть, но летом колодцы в половине села высыхают. В прошлом году пришлось возить воду цистернами», — заявил мэр коммуны Балатина, Глодень Дмитрий Яцук.

Местные власти обещают вскоре начать строительство водопровода. Это предусмотрено в региональном проекте, который предусматривает обеспечение водой 10-ти сел Глодянского района.

«Думаем в июне-июле начать работы. В этом году нам выделили девять миллионов леев», — добавил директор ADR Nord Ион Бодруг.

«Будет водонапорная станция. Протяжённость водопровода составит почти девять с половиной километров», — отметил секретарь Министерства регионального развития Дорин Андрос.

Общая стоимость проекта — более 41 миллиона леев. Полтора миллиона выделил Глодянский райсовет. Проект внедрят в течение двух лет.