Этой весной продавцы повысили цены на демисезонную обувь

На центральном рынке пара туфель или ботинок стоит от двухсот до тысячи леев.

Продавцы говорят, что наибольшим спросом пользуются спортивные модели.

«Вот эти чаще всего берут. Здесь есть сетка, они очень удобные. И недорогие».

«Молодежь покупает кроссовки. Людей постарше среди покупателей меньше».

Повысили цены и в торговых центрах. В магазинах пара обуви стоит от 600 до двух тысяч леев.

«Если вы хотите купить хорошую, качественную обувь, придётся потратиться».

«Ищу туфли на весну. Цвет, конечно, имеет значение. У каждого свой вкус».

«Мы даем гарантию на месяц. Чиним бесплатно, а если не получается — меняем на другую пару или возвращаем деньги».

Однако новая обувь не всем по карману. У сапожников в это время особенно много работы.

«Не такие они и поношенные, прослужат еще. Покупать новые пока не буду».

«Эти нужно подшить, а здесь нужно заменить каблуки. Чинить всегда дешевле, чем покупать новые».

Стоит ремонт обуви от 30 до 400 леев.