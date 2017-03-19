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12:47 (мск), источник: Вести - Калининград

Военнослужащие Балтфлота активно покупают жилье в области

Военнослужащие Балтфлота приобрели в минувшем году жилье на общую сумму в 2,2 млрд рублей.

Каждая четвертая квартира, предназначенная для семей военнослужащих, приобретена в новостройках. Немало квартир приобретается для военнослужащих и на вторичном рынке. Наряду с квартирами в городах Калининградской области военнослужащие становятся собственниками индивидуальных жилых домов с земельными участками, сообщает пресс-служба ЗВО.

В этом году проведена индексация ежегодного накопительного взноса на одного участника накопительной ипотечной системы, которая составила 260 141 рубль. Это позволит военным расширить возможности для приобретения нового жилья.

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