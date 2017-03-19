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14:44 (мск), источник: Sputnik.by

Сколько стоит бензин в Беларуси после очередного подорожания

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Литр бензина в Беларуси АИ-92-К-5 после очередного подорожания стоит один рубль 13 копеек, сообщает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Накануне концерн «Белнефтехим» объявил об очередном повышении цен на топливо. Таким образом, цены на бензин и дизель за литр в республике следующие:

АИ-92-К5 — 1 рубль 13 копеек за литр АИ-95-К5 — 1 рубль 21 копейку ДТ-К5 — 1 рубль 25 копеек.

По информации концерна, подорожание вызвано изменением конъюнктуры рынка нефти. Накануне в «Беленефтехиме» пояснили, что повышение цен жизненно необходимо для нефтеперерабатывающих заводов республики. Это значит, что бензин и дизель будут и дальше дорожать, но, согласно заверениям в концерне, процесс этот будет поэтапным.

В последний раз топливо выросло в цене неделю назад — также на копейку. До этого бензин и дизель не дорожали с января 2015 года.

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