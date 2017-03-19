Волгоградскую область благоустроят на 493 миллиона рублей

Задачи реализации проектов благоустройства обсудили на специальном совещании в администрации региона, сообщают ВДТВ в комитете ЖКХ и ТЭК администрации региона.

493,2 миллиона рублей будут потрачены на благоустройство дворов, и приведение в порядок площадей, набережных, улиц, скверов, парков. На благоустройство муниципальных образований в региональной казне заложено еще 300 миллионов рублей, 270 миллионов будут поровну распределены между победителями областного конкурса проектов благоустройства поселений: 90 центральных усадеб получат по три миллиона рублей. Еще 30 миллионов будут направлены в Волжский, Камышин, Урюпинск.

Участники совещания остановились на условиях предоставления субсидий местным бюджетам, озвучили требования к реализуемым проектам.

Как поясняют в ведомстве, с 2014 года, в регионе реализовано 43 проекта благоустройства в 30 районах и шести городских округах. В федеральный бюджет 2017 года были заложены средства на благоустройство территорий, в том числе для Волгоградской области в размере 493 миллионов рублей.