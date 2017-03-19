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15:41 (мск), источник: 365info.kz

Опубликованы эскизы нового здания ЦУМа в Астане

Директор Бюро городских решений при столичном акимате Даур Акремханов опубликовал на личной странице Facebook компьютерную модель здания, которое появится на месте Центрального универмага.

— То что, может появиться на месте нынешнего ЦУМа в Астане, — подписал пользователь фотографии.

Ранее аким города Асет Исекешев сообщил о планируемом сносе астанинского ЦУМа в следующем году. На месте универсального магазина появится совмещённый торговый комплекс.

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