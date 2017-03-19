Опубликованы эскизы нового здания ЦУМа в Астане
Директор Бюро городских решений при столичном акимате Даур Акремханов опубликовал на личной странице Facebook компьютерную модель здания, которое появится на месте Центрального универмага.
Директор Бюро городских решений при столичном акимате Даур Акремханов опубликовал на личной странице Facebook компьютерную модель здания, которое появится на месте Центрального универмага.
— То что, может появиться на месте нынешнего ЦУМа в Астане, — подписал пользователь фотографии.
Ранее аким города Асет Исекешев сообщил о планируемом сносе астанинского ЦУМа в следующем году. На месте универсального магазина появится совмещённый торговый комплекс.