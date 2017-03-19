Опубликованы эскизы нового здания ЦУМа в Астане

— То что, может появиться на месте нынешнего ЦУМа в Астане, — подписал пользователь фотографии.

Ранее аким города Асет Исекешев сообщил о планируемом сносе астанинского ЦУМа в следующем году. На месте универсального магазина появится совмещённый торговый комплекс.