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16:38 (мск), источник: СуперОмск

У «Континента» в Омске разбирают «Дом вверх дном»

Аттракцион разбирают по требованию регионального минимущества.

Фото с места работ появились в паблике «Омск ВК» в соцсети «Вконтакте». На снимках видно, как «Дом вверх дном» разбирают на составные части.

Одна из участников группы шутит, будто причиной разбора дома стало то, что его затопило под потолок.

В действительности же аттракцион разбирают по требованию министерства имущественных отношений Омской области. Ведомство потребовало у торгового центра убрать развлекательный комплекс с площадки, которая изначально предоставлялась для парковки.

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