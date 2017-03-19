Бизнесмен Андрей Гусаров о таксистах: стоит ввести лицензии

Несколько недель не утихают страсти по минским таксистам. История, которая произошла с одной минчанкой, даже стала поводом для специального ток-шоу на центральном канале белорусского телевидения. Среди гостей передачи был и известный белорусский бизнесмен, директор компании «Гусаров Групп» Андрей Гусаров. По иронии судьбы, буквально на следующий день после эфира, он попал в странную ситуацию с одной из служб такси.

«Я вызвал машину, диспетчер дал 7 или 9 минут до посадки. Жду машину, через 13 минут приходит смс о задержке автомобиля. Через пару минут набираю по номеру из смс, трубку не берут. Потом звонит диспетчер и говорит, что водитель приехал. Подъезд сквозной, прохожу к другому выходу — машины нет. Перезванивает водитель, смеется в трубку и сообщает, что задерживается. Времени до посадки он не дал», — рассказал Гусаров.