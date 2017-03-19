Когда квартиры ждут годами: что делать, если застройщик банкрот

Однако статистика говорит: за последние 10 лет в Молдове обанкротилось более 30 строительных компаний, и тысячи людей остались без квартир и вложенных денег. Люди могут ждать годами свои квартиры, но в итоге оказываются на улице….

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Рынок недвижимости в Молдове несмотря на экономический кризис считается одним из самых динамичных в стране. Новые дома возводятся постоянно, и сегодня новострои становятся все популярнее на рынке жилья. Специалисты даже всерьез прогнозируют то, что вот-вот «первичка» вытеснит «вторичку» в общем объеме продаж.

Как обезопасить себя от недобросовестных застройщиков? Что делать, если застройщик объявил себя банкротом? На эти вопросы отвечает специалист одной из известных бирж по недвижимости — Игорь Антон.

— Есть одно важное уточнение. Люди не покупают квартиры в новостроях, а инвестируют деньги в их строительство. Когда люди покупают что-либо, им дают товар за деньги. Но в случае с покупкой квартир в строящихся домах человек изначально рискует деньгами, так как он инвестирует в незавершенное строительство. Дом будет построен в будущем. Закон гарантирует права клиента обладать той или иной недвижимостью. Это право регистрируется в кадастровых органах. И у человека на руках остаются документы, а точнее — инвестиционный договор, который подлежит обязательной регистрации.



— Что делать тем, кто вложил деньги, но при этом компания объявляет себя банкротом. Деньги исчезают….

— Компания не может объявить себя банкротом на ровном месте. Это все делается через решение суда, есть ряд процедур, которые нужно соблюсти. Когда суд или другие организации объявляют компанию банкротом, то начинается или процесс ликвидации, или дальнейшего управления, когда назначается администратор, который начинает администрировать компанию, а также средства или активы. Делается это для того, чтобы люди могли получить гарантировано деньги или недвижимость в будущем.

— Даже если компания объявляет себя банкротом, не всегда покупатели остаются без квартир, тогда по совету или кредиторов, или администраторов покупатели могут добавить некоторую сумму денег, — как правило, или пять, или десять процентов, чтобы завершить проект. Это самый безболезненный способ, когда ситуация начинает «шататься». Тогда люди, добавляя некоторые суммы, все же получают свою недвижимость. Просто в конечном итоге это выходит дороже для потребителя.