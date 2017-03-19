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17:40 (мск), источник: Om1.ru

Последний трамвай из Москвы вышел на рельсы в Омске

Это пятый по счету столичный транспорт, прибывший в Омск.

В Омске вышел на рельсы последний трамвай из партии, прибывшей в Омск из Москвы. Напомним, омские чиновники еще в феврале прошлого года обратились в Москву с просьбой выделить 10 списанных трамваев. Столица дала добро на пять вагонов.

Первый трамвай вышел на маршрут в конце января. Последний был выпущен вчера, 18 марта. В дальнейшем он будет работать по маршрутам № 1 и № 4.

МП «Электрический транспорт» провело для трамваев мелкий кузовной ремонт, также транспорту пришлось заменить наружные плафоны. В остальном все осталось по-прежнему. Даже цвет трамвая остался московским — бело-голубым. Чтобы доставить вагоны из столицы в Омск понадобилось 1,6 млн рублей.

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