Последний трамвай из Москвы вышел на рельсы в Омске

В Омске вышел на рельсы последний трамвай из партии, прибывшей в Омск из Москвы. Напомним, омские чиновники еще в феврале прошлого года обратились в Москву с просьбой выделить 10 списанных трамваев. Столица дала добро на пять вагонов.

Первый трамвай вышел на маршрут в конце января. Последний был выпущен вчера, 18 марта. В дальнейшем он будет работать по маршрутам № 1 и № 4.