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20:56 (мск), источник: Новости Перми

21 марта в Перми эксперты обсудят новую схему обращения с отходами

В дискуссии «Введение схемы обращения с отходами» примут участие представители власти, главы муниципальных образований, представители бизнеса и руководители общественных организаций.

Источник: Новости Перми

Круглый стол «Введение схемы обращения с отходами» станет первым событием в целой серии деловых мероприятий газеты «Коммерсант-Прикамье», посвященных Году экологии в России.

Среди спикеров — первый заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края Леонид Мокрушин, начальник краевой Государственной инспекции по экологии и природопользованию Вадим Лазепный, проректор по науке и инновациям ПНИПУ Владимир Коротаев, директор по продажам и развитию Группы предприятий «ПЦБК», генеральный директор СРО «Ассоциация «Лига Переработчиков Макулатуры» Андрей Гурьянов.



Эксперты планируют обсудить состояние окружающей среды в регионе и влияние на нее существующей системы сбора и утилизации мусора, новую утвержденную территориальнаую схему обращения с ТКО и основные этапы ее ввода, степень готовности управляющих компаний и ТСЖ к предлагаемой системе работы, а также возможности для интеграции регионального бизнеса в переработку вторсырья.

В рамках круглого стола Андрей Гурьянов представит доклад о законодательных инициативах отраслевого объединения «Лига Переработчиков Макулатуры», а также расскажет о текущих проектах: работе по обновлению кодов статистики ОКВЭД и ОКПД на вторичные ресурсы, отмене НДФЛ на операции с макулатурой.

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