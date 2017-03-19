21 марта в Перми эксперты обсудят новую схему обращения с отходами

Круглый стол «Введение схемы обращения с отходами» станет первым событием в целой серии деловых мероприятий газеты «Коммерсант-Прикамье», посвященных Году экологии в России.

Среди спикеров — первый заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края Леонид Мокрушин, начальник краевой Государственной инспекции по экологии и природопользованию Вадим Лазепный, проректор по науке и инновациям ПНИПУ Владимир Коротаев, директор по продажам и развитию Группы предприятий «ПЦБК», генеральный директор СРО «Ассоциация «Лига Переработчиков Макулатуры» Андрей Гурьянов.







Эксперты планируют обсудить состояние окружающей среды в регионе и влияние на нее существующей системы сбора и утилизации мусора, новую утвержденную территориальнаую схему обращения с ТКО и основные этапы ее ввода, степень готовности управляющих компаний и ТСЖ к предлагаемой системе работы, а также возможности для интеграции регионального бизнеса в переработку вторсырья.



В рамках круглого стола Андрей Гурьянов представит доклад о законодательных инициативах отраслевого объединения «Лига Переработчиков Макулатуры», а также расскажет о текущих проектах: работе по обновлению кодов статистики ОКВЭД и ОКПД на вторичные ресурсы, отмене НДФЛ на операции с макулатурой.