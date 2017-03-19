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21:00 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

СМИ сообщают об угрозе обрушения еще одного моста в Киеве

У моста проржавели деформационные стыки, а бровки рассыпались на проезжую часть. В аварийном состоянии находится не весь путепровод, а лишь мост над железно-дорожным полотном.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В Киеве, где недавно частично обрушился Шулявский мост, в аварийном состоянии в районе железнодорожного вокзала находится Воздухофлотский путепровод.

Об этом сообщает издание «Информатор».

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У моста проржавели деформационные стыки, а бровки рассыпались на проезжую часть. Некоторые сквозные дыры имеют диаметр примерно 30 сантиметров.

Отмечается, что в аварийном состоянии находится не весь путепровод, а лишь мост над железно-дорожным полотном.

В случае такой аварии, как на Шулявском мосту, киевский железнодорожный вокзал может быть отрезан от города с западной стороны.

Ранее в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль.

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