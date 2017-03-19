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21:46 (мск), источник: БЕЛТА

Безработным будут предлагать оплачиваемые общественные работы — Костевич

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработным будут предлагать оплачиваемые общественные работы как форму временной финансовой поддержки. Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о том, как будет реализована задача по трудоустройству до 1 мая безработных, министр отметила, что необходимо рассматривать две категории безработных: безработные, которым нужно предоставить постоянную работу, и безработные, для которых сегодня нет вакансий на рынке труда по их квалификации.

«Здесь в качестве временной финансовой поддержки безработного можно привлекать к оплачиваемым общественным работам, — заявила Ирина Костевич. — Службы занятости и райисполкомы должны определить такие базовые точки, где будет размещена информация: какая эта работа, какие деньги человек получит за эту работу».

По мнению министра, безработные должны получать открытую и прозрачную информацию, чтобы понимать, где сегодня можно заработать деньги.

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