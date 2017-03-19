Безработным будут предлагать оплачиваемые общественные работы — Костевич

Отвечая на вопрос о том, как будет реализована задача по трудоустройству до 1 мая безработных, министр отметила, что необходимо рассматривать две категории безработных: безработные, которым нужно предоставить постоянную работу, и безработные, для которых сегодня нет вакансий на рынке труда по их квалификации.

«Здесь в качестве временной финансовой поддержки безработного можно привлекать к оплачиваемым общественным работам, — заявила Ирина Костевич. — Службы занятости и райисполкомы должны определить такие базовые точки, где будет размещена информация: какая эта работа, какие деньги человек получит за эту работу».

По мнению министра, безработные должны получать открытую и прозрачную информацию, чтобы понимать, где сегодня можно заработать деньги.