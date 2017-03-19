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22:53 (мск), источник: РБК - Украина

Все российские банки в Украине ведут переговоры о продаже, — НБУ

Все российские банки в Украине ведут переговоры о продаже, поэтому вскоре могут покинуть украинский рынок. Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в эфире телеканала «Интер».

Источник: Reuters

«Мы абсолютно точно знаем, что все банки с российским государственным капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже. И мы, как регулятор банковского рынка, считаем, что это лучший способ покинуть рынок Украины, потому что в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то дальнейшем развитии этих банков на территории Украины говорить, конечно, нельзя», — отметила она.

По словам Рожковой, в таком случае украинским вкладчикам опасаться нечего.

«Конечно, это цивилизованный способ продать банк, при этом этот банк останется работать, он будет точно так же продолжать кредитовать экономику, обслуживать клиентов, но у него будет другой владелец и тем самым перспективы развития для него откроются», — пояснила заместитель главы НБУ.

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