Все российские банки в Украине ведут переговоры о продаже, — НБУ

«Мы абсолютно точно знаем, что все банки с российским государственным капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже. И мы, как регулятор банковского рынка, считаем, что это лучший способ покинуть рынок Украины, потому что в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то дальнейшем развитии этих банков на территории Украины говорить, конечно, нельзя», — отметила она.

По словам Рожковой, в таком случае украинским вкладчикам опасаться нечего.

«Конечно, это цивилизованный способ продать банк, при этом этот банк останется работать, он будет точно так же продолжать кредитовать экономику, обслуживать клиентов, но у него будет другой владелец и тем самым перспективы развития для него откроются», — пояснила заместитель главы НБУ.