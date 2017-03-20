«Беларуськалий» банкротит своего поставщика

На СЗТО, согласно данным с сайта Единого гореестра сведений о банкротстве, введен защитный период. Он продлится до середины 2017 года. По информации с рынка, проблемы у СЗТО возникли при выполнении одного из контрактов для «Беларуськалия», по которому у последнего «возникли рекламации».

СЗТО — один из четырех местных поставщиков технологического оборудования для «Беларуськалия». Он был создан в 1987 году, а в начале 1990-х годов приватизирован менеджментом и трудовым коллективом. По информации из наших источников, самыми значимыми долями предприятия владели представители семьи бывшего директора СЗТО Анатолия Вошката. В конце прошлого года он и некоторые другие акционеры предприятия разместили объявления в СМИ о продаже своих акций. На СТЗО было занято 150 человек.

В пул поставщиков оборудования и оказания разнообразных услуг «Беларуськалию» входят также холдинг «Нива», контролируемый Сергеем Романовичем и его семьей, Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством, созданный Виктором Прушаком и Владимиром Щербой, и холдинг «Пассат», возглавляемый Валерием Бердниковым и Николаем Белоглазовым.