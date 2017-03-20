В банках РФ находится 21 млрд грн вкладов украинцев — НБУ

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. На сегодня в банках с государственным российским капиталом, которые работают в Украине, сосредоточено около 21 млрд грн вкладов украинских граждан. Об этом сегодня сказала заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в эфире телеканала «Интер».

«На сегодняшний день в банках с государственным российским капиталом сосредоточено около 21 млрд грн вкладов, из которых гарантируется Фондом (Фонд гарантирования вкладов — Ред.) 8,5 млрд грн», — сказала Рожкова.

По ее словам, санкция, которая применяется к этим банкам, в первую очередь, направлена ​​на защиту вкладчиков — граждан Украины, и на защиту юрлиц, которые там обслуживаются.

«Суть этой санкции — запрет на вывод денег за пределы Украины», — уточнила она.

Рожкова также отметила, что на сегодня банки с государственным российским капиталом, которые работают в Украине, докапитализированы, имеют достаточно активов, в том числе ликвидных, для того чтобы выполнять обязательства перед своими клиентами.

«Они остаются работать в Украине. И они не смогут вывести никакие средства за пределы Украины», — подчеркнула заместитель главы НБУ.

Ранее сообщалось, что все государственные банки Российской Федерации в Украине ведут переговоры о возможной продаже бизнеса.