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13:47 (мск), источник: Аргументы и факты

Звёзды гаснут. Пулковская обсерватория на грани закрытия из-за стройки

Новый директор Пулковской обсерватории в Петербурге разрешил строительство крупного жилого комплекса рядом с площадкой для наблюдений. Из-за этого ряд исследований придётся отменить, а сама обсерватория окажется на грани закрытия.

Источник: РИА "Новости"

Пулковская обсерватория, одна из старейших и самых крупных в России, в скором времени может прекратить своё существование. Такая ситуация сложилась, когда её нынешний директор, Назар Исханов, подписал соглашение на строительство рядом с обсерваторией большого жилого комплекса площадью полтора миллиона квадратных метров.

Астрономы в отчаянии: из-за яркого освещения домов наблюдать за небом будет просто невозможно и до 90% исследований придётся свернуть.

В ответ на возмущения сотрудников Исханов долгое время заявлял, что жилой комплекс никак не помешает наблюдениям за звёздами, а потом и вовсе предложил перенести куда-нибудь Пулковскую обсерваторию из Петербурга — например, на Кавказ. Уже несколько месяцев астрономы бьют тревогу и пишут письма во всевозможные инстанции. Их главные задачи — добиться отставки директора и сохранить Пулковскую обсерваторию.

Источник: РИА "Новости"

Единоличное решение

Пулковская обсерватория была основана в Петербурге в 1839 году. Тогда же император Николай I издал указ о запрете любого строительства в радиусе трёх километров от обсерватории. Указ соблюдался до начала 2000-х годов, пока городские власти не распродали застройщикам почти всю охранную территорию.

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Недалеко от обсерватории вырос гигантский выставочный центр, и пролегло широкополосное освещаемое шоссе. Эти постройки внесли определённые негативные коррективы в работу астрономов, и в 2016 году в Петербурге был принят закон, согласно которому строительство в защитной зоне обсерватории стало возможно только с разрешения учёных.

Сотрудники Пулковской обсерватории вздохнули с облегчением, но спокойно продолжить исследования им так и не дали. В декабре прошлого года астрономы узнали, что в непосредственной близости от обсерватории вырастет жилой комплекс «Планетоград» на полтора миллиона квадратных метров жилья. Соглашение на строительство единолично дал новый директор обсерватории Назар Исханов, даже не поставив учёный совет в известность.

Несколькими месяцами ранее застройщики уже пытались добиться разрешения от астрономов, но тогда исполняющий обязанности руководителя обсерватории Юрий Наговицын вместе с учёным советом дали им категоричный отказ, поскольку было очевидно, что крупный жилой комплекс помешает научной деятельности. У нового директора оказалось другое мнение.

Источник: РИА "Новости"

«Директор не понимает значения обсерватории»

Согласно плану застройки, жилой комплекс будет возведён всего в 800 метрах от большого рефрактора Пулковской обсерватории. По словам учёных, из-за ярких огней домов практически все исследования придётся свернуть.

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«Нынешний директор не понимает значения Пулковской обсерватории для науки, — убеждён инженер Александр Шумилов. — Важнейшие исследования будут безвозвратно утрачены!». На доводы своих сотрудников Исханов не отреагировал, и астрономы вместе с простыми петербуржцами объединились в инициативную группу, которая начала борьбу за обсерваторию.

Сотрудники Пулковской обсерватории выразили своему директору вотум недоверия, а на собрании трудового коллектива 127 человек из 162 присутствующих проголосовали за отставку Исханова.

Сворачивание исследований, скорее всего, повлечёт за собой и массовое увольнение сотрудников. Сейчас в Пулковской обсерватории трудятся 320 человек. Одновременно с прекращением ряда наблюдений астрономы, научные сотрудники и специалисты останутся без работы.

Источник: РИА "Новости"

Всё по закону

Юридически возведение жилого комплекса рядом с Пулковской обсерваторией полностью законно: земля находится в собственности застройщика, а учёные в лице Исханова дали своё согласие на строительство.

«Мы действуем по закону, — подчеркнули в пресс-службе компании Setl City. — Все разрешающие документы у нас есть. Более того, мы пошли навстречу учёным. Строительство будет вестись только в светлое время суток, чтобы не мешать наблюдениям в обсерватории. После завершения строительства мы возведём 3-метровый забор вокруг жилого комплекса и высадим полосу деревьев».

Сам же Исханов сначала попытался убедить астрономов, что строительство не помешает наблюдениям за небом, а потом сменил позицию, подчёркивая, что действовал исключительно в интересах обсерватории. Руководитель объяснял, что обсерватория остро нуждается в средствах: все выделяемые государством деньги тратятся на содержание территории, а строительство жилого комплекса поможет обсерватории выжить и обновить техническое оборудование.

А между тем практически каждый год исследования астрономов Пулковской обсерватории получают от РАН статус «Важнейшие достижения астрономических исследований». Количество научных публикаций сотрудников обсерватории растёт с каждым годом, и при этом Пулковская обсерватория остаётся единственной в Европе, работающей в черте мегаполиса, а не за его пределами.

Источник: РИА "Новости"

Из Петербурга — на Кавказ

Назар Исханов уже не скрывает, что возведение жилого комплекса несовместимо с работой обсерватории. Теперь директор предлагает перевезти обсерваторию на Кавказ, а в Петербурге оставить просто «офис»: через пять лет на станции для астрономических наблюдений в Кисловодске планируют создать современный телескоп, через который и будут проводиться исследования.

Астрономы понимают: такой «перенос» равносилен гибели Пулковской обсерватории — одного из символов российской науки.

С коллективом согласилось Федеральное агентство научных организаций. Изучив все документы, ФАНО решило, что Исханов не имел права единолично согласовывать строительство, и направило директору письмо с требованием отменить разрешение. Сотрудников обсерватории поддержал и депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник. По запросу парламентария Следственный комитет начал проверку действия Исханова, в то время как комиссия РАН проверяет целесообразность исследований в обсерватории.

Какое бы решение ни вынесли проверяющие инстанции, активисты не собираются сдаваться и планируют бороться за обсерваторию до последнего. «Мы хотим видеть звёзды, а не огни жилых домов», — заявляют астрономы. Пока идут споры, в жилом комплексе «Планетоград» уже стартовали продажи квартир, и шансов у защитников Пулковской обсерватории остаётся всё меньше.

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