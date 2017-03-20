Индия займется отделкой комсомольского Суперджета

Хабаровск, 20 марта, AmurMedia.

Индийским компаниям-производителям предложили принять участие в обустройстве интерьера Суперджетов, которые выпускают в Комсомольске-на-Амуре. Об этом министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал в интервью, опубликованном в «Российской газете», сообщает ИА AmurMedia.

В разговоре с журналистами на VI Международной выставке высокотехнологичной продукции IESS, которая проходила в Индии, Денис Мантуров ообщил, что одной из интересных для России тем станет участие индийских компаний — производителей в продвижении Суперджета на индийский рынок.

В Минпромторге предлагают вовлечь в предпродажное сотрудничество помимо итальянских дизайнеров еще и индусов, предложить им обустройство интерьера самолета. «В России создан авиационный кластер, и мы готовы к постоянному сотрудничеству», — сообщил Мантуров.