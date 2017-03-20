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04:24 (мск), источник: ДЕЙТА

Автобусы берут под контроль во Владивостоке

Во Владивостоке обсудили проблемы пассажирских автоперевозок, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«В управлении транспорта администрации Владивостока прошло рабочее совещание с представителями городских компаний-перевозчиков. Специалисты обсудили вопросы соблюдения автобусами графиков и маршрутов движения, поведения водителей, а также проблему технического состояния автобусов и выполнение требований по санитарной обработке салонов», — говорится в администрации Владивостока.

Первым вопросом обсуждения стало отсутствие в салонах ряда автобусов оборудования системы «ЭРА-ГЛОНАСС», которое позволяет диспетчерам отслеживать перемещение машины в реальном времени.

«На некоторых маршрутах цифра неработающего оборудования достигает 15 процентов. Руководителям компаний необходимо тщательно проверить все свои автобусы и выяснить, по каким причинам диспетчеры не видят их в системе. Если речь идет о технически неисправных приборах — незамедлительно их отремонтировать. В том случае, если есть нарушения в системе передачи данных, то вопрос следует решать с диспетчерами. В любом случае проблему необходимо решить, иначе налицо нарушение договора, которое подразумевает наложение на перевозчика штрафа, а в худшем случае — расторжение с ним договора», — говорится в сообщении.

Важной темой осуждения стал вопрос соблюдения автобусами графиков и маршрутов движения.

«Водители зачастую стоят на остановках по пять минут, хотя максимальное время для этого — две минуты. Другие могут уйти с маршрута в 20:00, хотя по договору, должны работать до 23:00. ЕСТЬ проблемы по маршрутам на острове Русский, когда автобусы разворачиваются, не доезжая до океанариума», — говорится в сообщении.

Кроме того, руководителям автотранспортных предприятий должны принять меры по очистке территорий в районе остановки «Завод «Варяг» и видовой площадки на улице Добровольского.

Руководителям автотранспортных предприятий дан месяц на исправление ситуации. Если жалобы со стороны пассажиров продолжатся, администрация города вправе расторгнуть договор с компанией-нарушителем в одностороннем порядке. Сегодня во Владивостоке работают 14 автотранспортных предприятий различных форм собственности, в том числе одно муниципальное — МПВ «ВПОПАТ № 1″. Между администрацией города и каждой из этих компаний весной прошлого года подписан договор на выполнение регулярных перевозок. Такие договоры действуют до 2019 года», — говорится в сообщении.

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