Автобусы берут под контроль во Владивостоке
Во Владивостоке обсудили проблемы пассажирских автоперевозок, сообщает ИА «Дейта».
Во Владивостоке обсудили проблемы пассажирских автоперевозок, сообщает ИА «Дейта».
«В управлении транспорта администрации Владивостока прошло рабочее совещание с представителями городских
Первым вопросом обсуждения стало отсутствие в салонах ряда автобусов оборудования системы «ЭРА-ГЛОНАСС», которое позволяет диспетчерам отслеживать перемещение машины в реальном времени.
«На некоторых маршрутах цифра неработающего оборудования достигает 15 процентов. Руководителям компаний необходимо тщательно проверить все свои автобусы и выяснить, по каким причинам диспетчеры не видят их в системе. Если речь идет о технически неисправных приборах — незамедлительно их отремонтировать. В том случае, если есть нарушения в системе передачи данных, то вопрос следует решать с диспетчерами. В любом случае проблему необходимо решить, иначе налицо нарушение договора, которое подразумевает наложение на перевозчика штрафа, а в худшем случае — расторжение с ним договора», — говорится в сообщении.
Важной темой осуждения стал вопрос соблюдения автобусами графиков и маршрутов движения.
«Водители зачастую стоят на остановках по пять минут, хотя максимальное время для этого — две минуты. Другие могут уйти с маршрута в 20:00, хотя по договору, должны работать до 23:00. ЕСТЬ проблемы по маршрутам на острове Русский, когда автобусы разворачиваются, не доезжая до океанариума», — говорится в сообщении.
Кроме того, руководителям автотранспортных предприятий должны принять меры по очистке территорий в районе остановки «Завод «Варяг» и видовой площадки на улице Добровольского.
Руководителям автотранспортных предприятий дан месяц на исправление ситуации. Если жалобы со стороны пассажиров продолжатся, администрация города вправе расторгнуть договор с